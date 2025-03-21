Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 30. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor.

Euroleague'deki son maçında Bayern Münih'i 92-97 mağlup eden Anadolu Efes bu sezon 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 866. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet ve 378 yenilgi aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi temsilcimiz Anadolu Efes sahasında 86-77 skor ile kazanmıştı.

Basketbolseverler Partizan ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Partizan - Anadolu Efes maçı 21 Mart 2025 Cuma günü saat 22:45'te oynanacak. Partizan - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.