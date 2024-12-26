Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EuroLeague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, eski koçu Obradovic’in takımı Partizan’a konuk oluyor.

Geride kalan 16 maçta 10 galibiyetle iyi bir performans sergileyen temsilcimiz, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Partizan ise 17 maçta sadece 7 galibiyet alarak formda bir görüntü çizmedi. Büyük mücadeleye dair tarih, saat ve yayın bilgileri merakla bekleniyor.

Peki, Partizan – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague’in 18. hafta karşılaşması Partizan – Fenerbahçe Beko maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30’da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.