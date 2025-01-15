Paspasa birkaç damla dökmek yetiyor, kötü kokuları anında yok ediyor

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Ev temizliği oldukça meşakkatli ve zaman isteyen işlerin arasında yer alır. Özellikle banyo gibi neme müsait yerlerde bulunan eşyalarda meydana gelen kokuların giderilmesi içinde sık sık paspasların ve havluluların değiştirilmesi gerekir.

Havlular düzenli olarak değiştiriliyor olsa da banyoda kullanılan paspaslar havlular kadar sık aralıklarla değiştirilmeyebiliyor.

Nemin sık sık görüldüğü banyolarda çoğu zaman paspastan yükselen kötü bir koku hissedilir. Bu kokuyu önlemek için her ne kadar yıkıyor olsa da havlular kadar sık değişmediğinden kötü kokularda ne yazık ki tekrarlar.

Ancak tam bu noktada uygulayacağınız bu püf nokta sayesinde paspastan yükselen kötü kokuyu tamamen önleyebileceksiniz.

BİRKAÇ DAMLA YETİYOR

Sosyal medyada temizlik ipuçlarını paylaşan bir hesap, paspaslardaki kötü kokunun nasıl giderileceğini de paylaştı. Bu basit numara sayesinde kirli görüntü ve kötü kokudan eser kalmıyormuş.

Paylaşımı yapankullanıcı, bir kova sıcak suya bir fincan beyaz sirke ve bir fincan karbonat eklemeniz gerektiğini belirtti. Bu karışımı paspas başlığını temizlemek için kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra, sadece suyla durulayabilir ve kurutabilirsiniz.

Uygulayacağınız bu yöntemin ardından kötü koku oluşumunun ortadan kalktığını görecek ve rahat bir nefes alacaksınız.