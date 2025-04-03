Paul Onuachu geri dönüyor! Süper Lig devi harekete geçti

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Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başındaki formunu kaybeden Ciro Immobile'nin hem yüksek maliyeti hem de düşen performansı nedeniyle yolların ayrılması gündemde.

Siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün yerine Süper Lig tecrübesi olan bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezon hücum hattında daha etkili olmayı hedefleyen Beşiktaş, Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki golcü oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

IMMOBILE GİDİYOR, ONUACHU GELİYOR

Siyah-beyazlı ekip, daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Paul Onuachu’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fotomaç’ın haberine göre, Beşiktaş bu transferde somut adımlar atmaya başladı.

Southampton’da beklenen performansı gösteremeyen ve istediği kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Nijeryalı golcü, Beşiktaş’ın ilgisine oldukça sıcak bakıyor.

Bu sezon Southampton formasıyla 22 maçta görev alan Onuachu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.