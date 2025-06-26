Pazar günü için verildi: Şemsiyesiz çıkmayın, aniden bastıracak

Meteoroloji uzmanlarından Pazar günü için dikkat çeken bir uyarı geldi.
Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası, Türkiye genelinde havayı değiştirecek.
Sıcaklıklar bir anda 7 ila 10 derece birden düşecek. Bu ani değişimle birlikte yer yer sağanak yağışlar da görülecek.
YAĞMUR GELİYOR
Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla pazar günü ülkemize Balkanlar üzerinden serin hava dalgasının gelişini duyurdu.
Sıcaklıkların düşeceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:
“Pazar günü Balkanlar üzerinden geliyor. Poyraz püfür püfür esecek. Sıcaklık 7-10 derece birden düşecek. Yağmur da geliyor.”