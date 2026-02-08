Pazar sabahı duası: Evde huzur, bereket ve hoş sohbet için okunacak dua...

Haftanın yorgunluğunu geride bırakıp yeni bir güne manevi bir başlangıç yapmak isteyenler için pazar sabahı duaları ayrı bir anlam taşıyor.

Aile bireylerinin bir araya geldiği, evlerde sohbetin ve dinginliğin arttığı pazar sabahlarında edilen duaların; huzuru çoğalttığına, bereketi artırdığına ve kalpleri yumuşattığına inanılıyor.

Evinde mutluluk, gönüllerde sükunet ve sofralarda bolluk isteyenler, pazar sabahına okunacak duaları araştırıyor.

Bu özel vakitte edilen samimi bir dua, hem haneye hem de gönüllere ferahlık getiriyor.

İşte, en özel pazar sabahı duası...

EVDE BEREKET VE MUTLULUK DUASI

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.”

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”