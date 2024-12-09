Pazartesi, Salı, Çarşamba… İstanbullular önlem şart: Hem ıslatacak, hem baş ağrıtacak

Haber Merkezi

Haftanın son gününde güneşli bir gün geçiren İstanbullular, yeni bir hava olayıyla karşı karşıya kalacak.

Meteoroloji kaynaklarından yapılan yeni uyarılara göre, İstanbul’da pazartesi başlayarak tam 3 gün boyunca etkili olacak yağışlar bekleniyor.

Bu yağışların barajlara olumlu katkı sağlaması beklenirken, bazı sorunları da beraberinde getireceği ifade edildi.

HEM YAĞIŞ, HEM LODOS

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yeni haftada beklenen 3 günlük yağışla birlikte lodosun etkili olacağını duyurdu.

Lodosun baş ağrısına sebep olabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbullular yeni haftaya gri gökyüzü ve aralıklarla yağmurlu başlayacağız. 3 gün şakır şakır moddayız. Lodosla hava ılık olacak. Saçlarınız bozulmasın, mini bir şemsiye bulundurmanızda fayda var. Barajlar lıkır lıkır yağmuru içecek. Bu arada lodos biraz baş ağrısı yapabilir.”