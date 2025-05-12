Pazartesiye saat verildi! Herkes bakakalacak: 19.55'te başlıyor...

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“Süt Dolunayı” ismi, eski Avrupa pagan geleneklerinden gelir.

Bu dönemde, otlaklar yeşerdiği için ineklerin süt verimi artar, bu da bolluk ve bereketin bir simgesi sayılır Bu yüzden bu dolunaya "Süt Ayı" denilmiştir.

Bazı kaynaklarda bu dolunay “Çiçek Ayı” (Flower Moon) ya da “Çilek Ayı” (Strawberry Moon) olarak da geçer.

BU AKŞAM GÖRÜLECEK

İlkbaharın son dolunayı olan Süt Dolunayı için geri sayım başladı.

12 Mayıs Pazartesi akşamı saatler 19.55'i gösterdiğinde gökyüzünde gerçekleşecek.

Türkiye'den de çıplak gözle görülebilecek olan bu dolunay, doğanın uyanışını müjdeleyecek.