Pencere kenarlarına streç film serin, soğuk alma derdini temelli bitirin

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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte pimapenlerden sızan soğuk hava oldukça can sıkıcı olan sorunların başına yer alır.

Kombiyi daha fazla yakmanıza neden olan bu sorunu önlemek için ise evde uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunur.

Bu yöntemler arasında en yaygın olanı şüphesiz pimapen kenarlarına yapıştırılan soğuk geçirmeyi önleyen süngerlerdir.

Ancak bu yapışkan süngerlerin yanı sıra her evde bulunan streç film soğuk hava gelmesini bakın nasıl önlüyormuş.

PENCERE KENARLARINA SERİN SOĞUK HAVAYI ÖNLEYİN

Pimapenlerde zaman içerisinde oluşan sorunların başında yer alan soğuk geçirme sıkıntısı streç filmle kolaylıkla çözülüyormuş.

Sizde streç filmi pencereyi açtıktan sonra alt üst kısmının iç kısmını tamamen kapatacak şekilde yerleştirin. Daha sonra streç filmi bant yardımıyla sabitleyin.

Bu şekilde pencere kenarlarından sızan soğuk havayı önleyecek aynı zamanda pencere içlerinin tozlanmasının da önüne geçeceksiniz.