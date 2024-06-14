Pencerenin önüne o bitkiden koyun, sivrisinekler nasıl uzaklaşıyor görün… Yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta baş belası olan sivrisineklerde gün yüzüne çıktılar. Çeşitli kimyasal ilaçlar kullanarak uzaklaştırılmaya çalışılan sinekleri meğer o bitki ile uzaklaştırmak daha kolaymış. Pencere önüne koyduğunuzda sinekleri kovan o bitki bakın neymiş…

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Hemen her şeyde olduğu gibi doğal yöntemler sinekler üzerinde etkili oluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda sineklerin bir anda bu kadar çıkmasının nedeninin ani ısınmalar olduğu belirlendi.

Sinekleri evlerden uzaklaştırmak için ise çeşitli kimyasal ilaçlar kullanılabiliyor. Ancak her ne kadar kullanılsa da ilaç etkisini kaybeder kaybetmez sinekler tekrar belirmeye başlıyorlar.

İşte tam da bu nokta da doğal yöntemlerden yararlanarak sinekleri kovacak sinek sorunuyla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Pencerenizin önüne koyacağınız o bitki sinekleri uzaklaştırmada birebir olacak…

Pencere önüne koyun sinek sorununu unutun…

Yapılan bir araştırma sonucunda yoğun sivrisinek sorunu yaşayan bölgelerde ekilmesiyle sinek sorununda etkili olan bitki tespit edildi. Asya’da yetişen bir bitki olan Citronella (limon çimeni) adeta bir sinek savar.

Pencerenizin önüne yerleştireceğiniz limon çimeni sayesinde sineklerin evinize uğramasını ve evinizin yakınlarında çoğalmalarına engel olmakta oldukça başarılıdır.

Limon çimeni içerdiği yağ limon kokusunu yayarak sivrisinekleri etkili bir şekilde uzaklaştırır. Sivrisineklerin sevmediği bu kokuya sahip olan limon çimeni sineklerden korunmanız için en etkili doğal yöntemler arasındanır.