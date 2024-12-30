Penguenlerin dışkısının pembe olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Penguenler, Antarktika'nın soğuk ve zorlu ortamlarında yaşamlarını sürdüren büyüleyici deniz kuşlarıdır.

Bu sevimli ve merak uyandıran hayvanlar, pek çok ilginç özelliğe sahiptir. Penguenlerin ilginç özelliklerinden biri de dışkılarının pembe renkte olmasıdır.

İlk bakışta garip gelebilecek bu durum, aslında penguenlerin beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkilidir.

Penguenlerin dışkısının pembe rengini, özellikle krill adı verilen küçük deniz canlılarıyla beslenmelerinden kaynaklanır.

Krill, kırmızımsı bir renge sahip olan küçük kabuklu deniz hayvanlarıdır.

Penguenler bu canlıları tükettiklerinde, sindirim sisteminden geçtikten sonra dışkıları, krillin içindeki astaksantin adı verilen pigmentin etkisiyle pembe veya kırmızımsı bir renk alır.

Özet olarak penguenlerin dışkısının pembe olmasının sebebi penguenlerin beslenme alışkanlıklarına özgü bir durumdur.