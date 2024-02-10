Pet şişe kapaklarının altındaki plastik disk bakın ne işe yarıyormuş! Aklımızın ucundan bile geçmemiş… Pet şişelerin hepsinde yer alan en az bir kere ne işe yarıyor acaba diye düşündüğümüz kapağın hemen altındaki o plastik diskin aslında öyle bir amacı varmış ki şaşırmamak elde değil.

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Pet şişe kapaklarının hemen altında yer alan ve açılmadan önce kapakla bütün şekilde duran plastik bir parça vardır.

Bu plastik parçanın amacı yaygın olarak dökülmeye karşı pet şişelerin zor açılması için yapıldığını düşünür.

Aslında bu kapakların altında yer alan bu plastik parçanın amacı, dökülmeye karşı zor açılması sağlamak ya da tam tersi açmayı kolaylaştırmak değil. Bu diskler, şişenin içindeki gazın basınçlı bir şekilde tutulmasına yardımcı olan bir güvenlik önlemidir.

Peki bu diskler olmasaydı…

Genellikle şişeler içine doldurulan gaz, gazlı içeceklerin tadını ve tazeliğini korumak için eklenir. İşte, kapağın hemen altında yer alan bu diskler olmasaydı ve şişenin kapağı kolayca açılsaydı, şişenin içinde bulunan ve içeceğin tazeliğini koruyan gaz hızla yayılır ve içeriği hızlıca bozulurdu.

Ayrıca, şişe içeriğine koyulan bu gaz basınçlı şişelerde ani patlama riski yaratabilir ve bir güvenlik tehlikesine neden olabilirdi.

İşte bu parçaların sağladığı kapağı zorla açma işlevi, içeceğin kalitesini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir önlemdir ve kapağı kolayca açmayı amaçlamaz.