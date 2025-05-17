Peteğin üzerine 1 bardak koyun, sabaha kadar mışıl mışıl uyuyun...

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Kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, solunum sağlığını doğrudan etkiliyor.

Özellikle burun tıkanıklığı ve kuru hava kaynaklı rahatsızlıklar birçok kişinin ortak şikâyeti haline geldi.

Uzmanlar, bu problemin temelinde ev içerisindeki düşük nem oranının yattığını belirtiyor.

Uzmanlar, ideal iç ortam nem oranının %40-60 arasında olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Evdeki nem oranını artırmak için bu yöntemi deneyin!

NEM ORANINI ARTIRIYOR

Evde nem oranını dengelemek için ise oldukça pratik yöntemler bulunuyor. En bilinen ve kolay yollardan biri, kalorifer peteği üzerine su dolu bir bardak veya kase koymak.

Bu sayede buharlaşan su, havadaki nem oranını artırarak burun tıkanıklığını önlemeye yardımcı oluyor.

Ayrıca hava nemlendirici cihazlar kullanmak, bol su tüketmek ve düzenli olarak evi havalandırmak da iç ortamın sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Özellikle bebekler, yaşlılar ve alerjik bünyeye sahip bireyler için bu önlemler büyük önem taşıyor.