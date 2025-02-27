Peteğin üzerine bu karışımı koyan, hastalık nedir bilmiyor...

Haber Merkezi

Kış aylarında soğuk hava ve düşük nem seviyesi, solunum yollarını olumsuz etkileyerek boğaz ve burunda kuruluğa yol açar.

Özellikle kış aylarında artan grip ve nezle gibi hastalıklar, burun tıkanıklığı ve kuruluğa neden olabilir.

Kapalı alanlarda kullanılan ısıtıcılar ve klimalar havadaki nemi azaltarak solunum yollarının kurumasına neden olur.

Kış aylarında sağlıklı bir burun ve boğaza sahip olmak için bu yöntemi deneyin!

PETEĞİN ÜZERİNE KOYUN VE BEKLEYİN

1 su bardağı kadar suyun içine 6-7 adet karanfil, 3-4 damla limon ve nane yağı ekleyip karıştırın.

Ardından bulunduğunuz odadaki peteğin üzerine bırakın. Bu karışım kış aylarında sıkça karşılaşılan boğaz kuruluğu ve burun kuruluğunu önlüyor, adeta doğal nem oluşturuyor.

3-4 günde bir bu suyu tazeleyebilirsiniz.