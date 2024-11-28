Peteklerdeki bu vanayı herkes es geçiyor! İşte bu yüzden ısıtmıyor...

Yağmur Dinç

Reglaj ayarı aslında çoğu insanın bildiği, fakat uygulamadığı bir yöntemdir.

Sanıldığı kadar zor olmayan reglaj ayarı, radyatör vanalarıyla oynama yapılarak yapılan bir ayarlamadır.

Kombiye en yakın radyatör muslukları kısılıp, en uzaktakileri tamamen açılması işlemine reglaj ayarı denir.

Peteklerde reglaj ayarı, hem konforlu bir ısınma sağlamak hem de enerji verimliliği elde etmek için önemli bir işlemdir. Bu ayar, hem peteklerin verimli çalışmasını hem de yakıt tüketiminin azaltılmasını sağlar.

Eğer peteklerinizde ısınma problemleri yaşıyorsanız veya faturalarınız yüksekse, reglaj ayarını yapmayı düşünebilirsiniz.

Peki, reglaj ayarı nasıl yapılır? İşte adım adım anlatımı...

REGLAJ AYARI NASIL YAPILIR

Kombinizin su basıncının 1-1.5 bar arasında olduğundan emin olun.

Kombi açık ve sıcaklık ayarını ortalama bir seviyeye getirin.

Peteklerin havasını almak için her bir peteğin üst kısmındaki hava alma vanasını (genellikle küçük bir vida) açın. Bu işlemi yaparken, bir kap veya havlu kullanarak suyun dışarı taşmasını engelleyin.

Hava sesi bittiğinde vana tekrar sıkıca kapatın.

Her petek için alt kısmında bir vana vardır (bazı sistemlerde her petek için ayrı vanalar bulunur).

Vana açma/kapama işlemiyle her petek için suyun debisini (akışını) kontrol edin. Tüm peteklerin benzer sıcaklıkta olması gerektiği için, en uzak odalardaki peteklerin daha fazla su alması gerekebilir.

Kombinin genel basıncı çok yüksekse, vanayı kısarak basıncı düşürebilirsiniz. Kombinin basıncı düşerse, su ekleyerek eski seviyeye getirebilirsiniz.

Tüm peteklerin sıcaklıklarını kontrol edin. Petekler eşit şekilde ısınmaya başlamalıdır.