Peynir devi iflas bayrağını çekti! Şubeler tek tek kapanıyor…

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Ankara merkezli üretimi ve Türkiye genelinde 60’dan fazla şubesi bulunan peynir devi iflas kararıyla şaşkına çevirdi.

Sektörün önemli isimlerinden olan firma yarım asrı aşkındır devam ettiği peynir üretimine yaşadığı mali sıkıntıların sonucunda son verdi.

Şubelerini tek tek kapatması üzerine farklı işletmeler üzerinden satış yapmaya devam etmeside mali sıkıntılardan kurtulmaya yetmemesi üzerine iflas kararı netleşti.

İFLAS DAİRESİ AÇIKLADI!

Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyet gösteren ve 2000’li yıllarda Ankara’da popülerlik yakalayan ‘Meşhur Peynirci’, o dönemlerde şube sayısını 60’ın üzerine çıkararak sektörün önde gelen isimlerinden olmayı başarmıştı.

Ancak 2010 yılının ortasında ekonomik sorunlar yaşamaya başlayan marka, 2018 yılında faaliyet gösteren tüm şubelerini kapatmak zorunda kalmıştı. Bu karar sonrası tabelalarını indirerek farklı işletmeler üzerinden satışlarına devam eden firma, mali darboğazdan çıkmayı başaramadı. Ankara İflas Dairesi’nin 14 Kasım 2024 tarihli kararıyla şirketin iflası resmen ilan edildi.