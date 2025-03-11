Peyniri uzun süre saklamanın sırrı: Streç film yerine bunu kullanın!

Haber Merkezi

Birçok kişi peyniri buzdolabında saklarken streç film veya plastik poşet kullanıyor. Ancak bu yöntemler, peyniri korumaktan çok zarar veriyor.

Uzmanlara göre, streç film peynirin nefes almasını engelleyerek iç yüzeyde nem birikmesine yol açıyor.

Bu da peynirin kısa sürede tadının değişmesine ve küflenmesine neden oluyor.

Peki, peyniri en doğru şekilde nasıl saklamalısınız?

STREÇ FİLM YERİNE FIRIN KAĞIDI!

Fırın kağıdı, peynirin doğal nemini muhafaza etmesine yardımcı olurken, fazla nemin dışarı çıkmasını sağlar.

Böylece peynir hem yumuşaklığını korur hem de küflenme riski azalır.

Ayrıca, fırın kağıdı ile sarılan peynir, buzdolabında daha dengeli bir şekilde muhafaza edilir ve lezzetini kaybetmez.

Bu nedenle peyniri buzdolabında saklarken streç filme sarmak yerine fırın kağıdına sarabilirsiniz.