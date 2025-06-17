PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk kimdir?

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Gazeteci Tahir Kum’un köşe yazısında paylaştığı yazışmalar, Türk futbol gündemine damga vurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu ileri sürülen WhatsApp yazışmaları, tartışma yarattı.

Söz konusu mesajların ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yaparak, olayla ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

CELAL NURİ DEMİRTÜRK KİMDİR?

1964 yılında Isparta’da dünyaya gelen Celal Nuri Demirtürk, babasının görevi nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşasa da eğitim hayatına Ankara’da devam etti.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Demirtürk, hukuk alanındaki yolculuğuna 1990 yılında avukat olarak başladı.

Hukukla erken yaşlarda tanışan Demirtürk, hukukçu bir aileden geliyor. Babası Emekli Yargıtay Üyesi Mehmet Demirtürk’ün etkisiyle çocukluk döneminden itibaren hukuk alanına ilgi duydu.

KARİYERİ

Demirtürk, yaklaşık 35 yıllık hukuk kariyeri boyunca birçok kurum ve kuruluşta görev aldı. 1990-1993 yılları arasında Ziraat Bankası’nda, ardından 1993-1997 yılları arasında Dışbank Kavaklıdere şubesinde sözleşmeli avukat olarak çalıştı.

Medya sektöründe de yer alan Demirtürk, 1994-1999 döneminde Kanal 6’da hukuk müşaviri ve icra kurulu üyesi olarak görev aldı ve RTÜK yasalarının hazırlanmasında aktif rol üstlendi.

1994-2004 yılları arasında Türk Petrol, Turtel Turizm ve Üniversal Sigorta gibi büyük şirketlerin hukuk departmanlarında görev alan Demirtürk, sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK Başkanlığı görevine getirildi.