Pi Coin'e ağır darbe! Git gide eriyor: İşte güncel fiyatı

Yağmur Uçar

Kripto yatırımcılarının yeni hayali Pi Network, herkesin cebinde yerini almıştı.

Milyonlarca kişiyi platformuna çeken proje, “halkın kriptosu” sloganıyla yola çıkmıştı.

Pi; bugün listeleme sorunları, gecikmeler, zayıf token ekonomisi ve yatırımcı güveni eksikliğiyle mücadele ediyor.

Son veriler, Pi Coin’in 0,9365 dolara kadar gerilediğini gösteriyor.

Yalnızca son 10 gün içinde %44’lük bir düşüş yaşayan token, şu anda 0,92 dolarlık destek seviyesini test ediyor.

BINANCE ÇEKİLDİ

En büyük darbe, Binance’in Pi Coin’i listeleme planlarından resmen çekildiğini açıklamasıyla geldi. Bu karar, hem yatırımcıları şoke etti hem de Pi’nin itibarı açısından ağır bir darbe anlamına geliyor.

Borsalardaki düşük hacim, gerçek bir ana ağ olmadan yapılan işlemler ve teknik olarak kapanmamış KYC süreçleri, Binance’in çekilme gerekçeleri arasında gösteriliyor.

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