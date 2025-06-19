Piknik planları yapanlar dikkat: Mangal yakmak yasaklandı!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğal güzellikleri ile pek çok park ve bahçe ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Ancak hava sıcaklıkları giderek artarken park ve bahçelere piknik yapmak için akın eden vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir yasak gündem oldu.

Pikniklerin olmazsa olmazları arasında yer alan mangal yakmak yasaklanmaya devam ederken bir yasakta doğal güzellikleriyle ziyaretçi akınına uğrayan Bolu Abant Gölü Milli Parkı’da bu yasaklardan nasibini aldı.

MANGAL YAKMAK YASAKLANDI!

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda orman yangınları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mangal yapmak yasaklandı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bolu ili sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler 01 Temmuz 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.

Söz konusu açıklamada ise; "Orman ve Tabiat Parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir.

Abant Gölü Milli Parkı'nda ise sadece piknik tüpü kullanılabilecektir. Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateşin yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır." İfadeleri kullanıldı.