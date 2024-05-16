Piknikçiler bayram edecek! ŞOK’ta Termos 279 TL, Paslanmaz Mangal 999 TL, Piknik Seti 149 TL… Bu hafta ŞOK marketlerinde dopdolu bir indirim şöleni başladı! 15-21 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunlarını birbirinden cazip fırsatlarla karşılıyor.

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Her hafta müşterilerine sunduğu aktüel ürünler kataloğuyla alışveriş tutkunlarının favori adresi olan ŞOK marketler zinciri, yine dopdolu bir indirim şöleniyle karşımızda!

Bu haftaki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut.

Özellikle mutfak gereçleri, temizlik malzemeleri ve sezonluk ürünlerde dikkat çekici indirimler bulunuyor.

Ayrıca, kamp severler için de birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor.

İşte ŞOK 15-21 Mayıs indirim kataloğu…