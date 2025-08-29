Pilavın tane tane olması için bakın ne yapmak gerekiyormuş!

Pilav, Türk mutfağının en sevilen ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

Her yemeğin yanında servis edilen pilav, doğru şekilde pişirildiğinde hem lezzetli olur hem de görüntüsüyle iştah açar.

Ancak bazen pilav lapa olabilir veya taneleri birbirine yapışabilir. Bu durum, özellikle özel günlerde veya misafir sofralarında can sıkıcı olabilir.

Pilavın her zaman tane tane olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

Peki, pilavın tane tane olması için hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor? İşte adım adım uygulayabileceğiniz yöntemler…

Pilavın tane tane olması için birkaç basit püf noktası vardır. Öncelikle pirinçleri pişirmeden önce bol suyla yıkamak, nişastasını azaltarak pilavın yapışmasını önler.

Pilavı pişirirken doğru su oranına dikkat etmek de çok önemlidir; genellikle 1 ölçü pirince 1,5–2 ölçü su eklenir.

Tencerenin kapağını kapattıktan sonra pilavı karıştırmamak, buğusunda demlenmesini sağlamak ve altını kısık tutmak da tane tane pilav için şarttır.

Son olarak pilav demlendikten sonra hafifçe karıştırmak, tanelerin ayrılmasına yardımcı olur.