Pilotların kırmızı gözlük takmasının nedeni bakın neymiş... Her ne kadar birçok kişi denk gelmemiş olsa da bazen pilotlar uçuş sırasında tıpkı radyologlar gibi kırımızı gözlük takarlar. Genellikle kokpitte taktıkları için pilotların kırmızı gözlük taktığına denk gelmeseniz de bakın kırmızı gözlük takmalarının nedeni neymiş...

Haber Merkezi

Pilotlar uçak kullanırken normal bir güneş özlüğü yerine tıpkı radyologlar gibi kırmızı bir gözlük takar. Bu anlara her ne kadar tanıklık etmiyor olsak da bunun oldukça geçerli bir sebebi varmış.

İnsan gözünün ışıkla etkileşimi ve farklı ışık renklerinin görüş kabiliyetimiz üzerinde bulunan bariz etkileri hesaba katıldığında kırmızı gözlük takmak oldukça mantıklı oluyor.

Birçok güneş gözlüğü varken özellikle kırmızı gözlüğün tercih edilmesinin arkasındaki mantıklı nedenler şaşılmayacak gibi değil.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ!

İnsan gözü ışıklı ve karanlık ortamlarda çalışma mekanizması farklı olduğundan gözlerin ışıktan sonra karanlığa alışması biraz zaman alabiliyor. Bu noktada devreye giren kırmızı gözlükler gözlerin karanlığa hızla adapte olmasında büyük bir etkiye sahip olduğundan özellikle gece uçuşlarında gözün karanlığa adapte olmasında büyük bir etki sağlıyor.

Gece görüşünün oldukça önemli olması nedeniyle kokpit içinde bulunan ve sürekli değişen ışık seviyelerinden dolayı kırmızı gözlük gözün karanlık ve ışık alanlarındaki dengesini ve adaptasyonunu sağladığından pilotlar kırmızı gözlük takıyorlar.

Ayrıca gece görüşü sırasında kırmızı ışık göz yorgunluğunu en aza indiriyor ve pilotların gözlerinin uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Kırımızı gözlükler gözlerin düşük ışık koşullarında gözün yorulmasını önlediğinden ve daha çabuk odak sağladığından, pilotlar ve radyologlar gibi karanlık ortamlarda çalışan profesyoneller kırmızı gözlük kullanarak görüşlerini optimize ediyorlar.