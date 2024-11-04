Piyango sistemini çözdüler! 187 milyon TL’yi bakın nasıl kazandılar...

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ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Princeton Üniversitesi mezunlarından oluşan bir grup piyango sistemi üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda sistemi yenmeyi başardılar.

Mezun öğrencilerden oluşan grup toplamda 4 eyalette, ikramiye isabet eden biletleri tespit etmeyi başararak 6 milyon doları kazanmayı başardılar.

Sistemi yenmenin bir yolu olduğunu bulmaları sonucunda bu kazancı elde ettikleri konuşulan grup kazançlarıyla gündemde yer edindiler.

66 BİLET SATIN ALDILAR!

Basında yer alan haberlere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'yı kapsayan çeşitli satış noktalarından 66 bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri'den alınan bilete isabet eden '5 milyon dolarlık büyük ikramiye' oldu. Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi.

Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasadışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamadı.

Girişimci grubun farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımları gerçekleştirdiği, her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tükettikleri ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirdikleri bildirildi.

Uzmanlar, stratejik yaklaşımlara rağmen kazanma olasılığının belirsizliğini koruduğunu belirtti ve "kapsamlı bilet alımlarının ağır mali kayıplarla sonuçlanabileceği" konusunda uyarıda bulundu.