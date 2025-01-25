Piyasadan toplatılıyor! Ünlü çamaşır suyu markası güvensiz ürün listesine eklendi

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Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşüren "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlığa ait “Güvensiz Bilgi Sistemi” üzerinden, yapılan denetimler sonucu ticareti uygunsuz bulunan ürünler paylaşılıyor.

GÜBİS üzerinden ilan edilen ürünleri arasına bu kez meşhur çamaşır suyu markası eklendi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Endeks Kimya San. Ve Tic. A.Ş tarafından üretilen "Carrefour Ultra Çamaşır Suyu" adlı ürünün satışı yasaklanırken daha önce satılan adetlerin de piyasadan toplatılmasına karar verildi.

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇAR!

Hemen her evde kullanılan temizlik malzemesinin satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin kararın gerekçesine de yer verildi.

Güvensiz ürün listesine eklenen "Carrefour Ultra Çamaşır Suyu" adlı ürün için "Dokunsal uyarı işaretinin olmaması sağlık sorunlarına yol açar" ifadelerine yer verildi