Pizza, lahmacun, pide… Hepsini pişiriyor! BİM’de pizza fırını yok satacak

Haber Merkezi

BİM, haftalık olarak sunduğu fırsatlar ile alışverişseverlere avantajlı ürünler sunmaya devam ediyor.

15 Kasım 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu, geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Elektronikten mutfak gereçlerine, tekstilden kişisel bakıma kadar pek çok farklı kategorideki ürünlerle BİM, bu hafta da bütçeleri rahatlatmayı hedefliyor.

BİM’in 15 Kasım kataloğunun en dikkat çeken ürünlerinden biri, uygun fiyatı ile alıcılarını bekleyen pizza fırını oldu.

Hem evde pizza yapmak isteyenler hem de pratik mutfak çözümleri arayanlar için ideal olan bu fırın, cazip fiyatıyla yok satacak.

Cazip fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olabileceğiniz bu haftaki fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

İşte BİM 15 Kasım indirim kataloğu…