Plaja giden sürüyor: Bakın kabak kabuğunu cilde sürmek ne işe yarıyor

Sosyal medyada son günlerde trend olan kabak kabuğu yöntemi doğal yollarla bronzlaşmak isteyenlerin bir numaralı tercihleri arasında yer alıyor.

Tatil sezonun açılmasıyla birlikte bronzlaşmak için tonlarca para verilen kremleri ya da yağları almak istemeyenler plaja gitmeden önce kabak kabuğu yöntemini uyguluyor.

Cilt açısından riskleri olduğu da aktarılan bu yöntem giderek popülerleşirken bakın kabak kabuğu nasıl etkiler yaratıyormuş.

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR!

Görenleri şaşkına çeviren bu doğal yöntem, özellikle sosyal medyada hızla yayılarak yeni bir güzellik akımına dönüştü.

Cilde sürülen taze kabak kabuğu, içeriğindeki doğal enzimler ve beta-karoten sayesinde cilt tonunu eşitlerken, güneşle temas ettiğinde bronzlaşmayı hızlandırdığı öne sürülüyor.

Kabak kabuğu sürüp plaja gidenlerin büyük kısmı ise doğal parlaklık ve yumuşaklık kazandıklarını, güneşlenme sonrasında ciltlerinin daha canlı göründüğünü ifade ediyor.

Bitkisel içerikli ürünlerin kontrollü kullanımıyla ilgili açıklama yapan bazı dermatologlar, kabak kabuğunda bulunan vitaminlerin cildi besleyebileceğini, ancak bu yöntemin herkes için uygun olmayabileceğini belirtiyor. Özellikle hassas ciltlerde alerjik reaksiyon riski olabileceği uyarısında bulunuluyor.