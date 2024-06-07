Plajlardaki kumlar bakın aslında nereden geliyormuş Deniz kenarında çıplak ayakla yürürken ince taneli kumlara denk gelmişsinizdir. Peki, bu kumların nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Bakın ardındaki gerçek neymiş...

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Havalar ısındı, deniz sezonu açıldı.

Peki, Sahil kenarında yürüyüş yaparken ayaklarınızın altında hissettiğiniz o ince taneli kumun nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Bu göz alıcı güzelliğin ardında aslında doğanın milyonlarca yıl süren muazzam bir sanat eseri yatıyor.

Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bakın o kumlar nereden geliyormuş…

Plaj kumları nereden geliyor?

Dağlar ve kayalıklar, milyonlarca yıl süren aşınma ve erozyon süreçleri sonucu küçük parçalara ayrılır. Rüzgar, yağmur ve sıcaklık değişimleri, kayaların yüzeylerini aşındırarak onları kum tanelerine dönüştürür.

Kumun ana bileşenleri, genellikle kuvars gibi sert minerallerden oluşur. Bu minerallerin dayanıklılığı, onları uzun mesafeler boyunca taşınabilir kılar.

Nehirler, yüksek yerlerden alçak alanlara doğru akarken, bu kum tanelerini de beraberinde taşır. Nehirlerin taşıdığı kum taneleri, akarsuların hızına ve taşıma kapasitesine bağlı olarak farklı mesafelere sürüklenir. Nehirlerin denize döküldüğü deltalarda, kum taneleri birikir ve zamanla büyük kum yığınları oluşturur.

Deltalarda biriken kum taneleri, okyanus dalgalarının gücüyle kıyılara taşınır. Okyanus dalgaları, kum tanelerini sahil boyunca yayarak plajları oluşturur. Bu sürekli hareket, plaj kumlarının da sürekli yenilenmesini sağlar.