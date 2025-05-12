Play-off heyecanı TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

Trendyol 1. Lig'de maçların sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.
Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi başaran ikinci takım Gençlerbirliği oldu.
Trendyol 1. Lig'de normal sezonun ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın netlik kazanacağı play-off eşleşmeleri merak uyandırdı.
Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.
Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.
Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İşte maç programı...
15 Mayıs Perşembe
16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)
20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)