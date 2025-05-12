Play-off heyecanı TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'de maçların sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi başaran ikinci takım Gençlerbirliği oldu.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın netlik kazanacağı play-off eşleşmeleri merak uyandırdı.

Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.

Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İşte maç programı...

15 Mayıs Perşembe

16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)

20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)