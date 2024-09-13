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PlayStation tutkunlarına müjde: 17 Eylül’den itibaren bu oyunlar ücretsiz

PlayStation tutkunlarına müjde: 17 Eylül’den itibaren bu oyunlar ücretsiz PS4 ya da PS5 konsoluna sahipseniz ve PlayStation Plus aboneliğiniz varsa müjde! Eylül ayının ücretsiz oyunları belli oldu.