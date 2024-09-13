PlayStation tutkunlarına müjde: 17 Eylül’den itibaren bu oyunlar ücretsiz

PlayStation sahipleri için yine heyecan verici bir ay daha!
Sony, PlayStation Plus abonelerine Eylül 2024’te sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu.
PS Plus Extra ve Premium üyeleri bu ay, birbirinden heyecan verici yapımlarla kütüphanelerini zenginleştirme fırsatı yakalayacak.
Her ay olduğu gibi, bu ay da aksiyondan maceraya pek çok farklı türde oyun, PlayStation kullanıcılarını bekliyor.
İşte Sony'nin Eylül ayında sunduğu ücretsiz oyunlar...
EYLÜL 2024 PS PLUS EXTRA VE PREMIUM OYUNLARI
17 Eylül tarihinden itibaren ücretsiz olarak indirilebilecek oyunlar:
Far Cry 5 (PS4)
Chernobylite (PS4/PS5)
Wild Card Football (PS4/PS5)
Ben 10 (PS4)
Night in the Woods (PS4/PS5)
Road 96 (PS4/PS5)
Space Engineers (PS4/PS5)
The Plucky Squire (PS5)
Under the Waves (PS4/PS5)
PS PLUS PREMIUM | CLASSICS
Mister Mosquito (PS4/PS5)
Pistol Whip (PS VR2)
Secret Agent Clank (PS4/PS5)
Sky Gunner (PS4/PS5)