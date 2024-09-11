Polis maaşları 2024: Yunus, Özel Hareket, Komiser, Sivil Polis… Yeni başlayan polis memurlarından komiserlere, sivil polislerden yunus polislerine ve özel harekat birimlerine kadar farklı görevlerdeki polislerin maaşları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Polislik mesleğine adım atmayı düşünenler için başvuru şartları ve süreci…

Haber Merkezi

Polislik, toplumun huzurunu sağlamak ve güvenliği korumak adına canla başla çalışanların üstlendiği önemli bir meslek.

Türkiye’de polis maaşları ise, çalışılan bölge, rütbe ve kıdem gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

2024 yılına gelindiğinde, birçok kişinin merak ettiği "Polis maaşları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını sizler için derledik.

2024 POLİS MAAŞLARI

· Yeni başlayan polis memuru maaşı: 46.500 TL

· Sivil polis maaşı: 44.000 - 45.000 TL

· Yunus polis maaşı: 43.000 TL

· Kadın polis maaşı: 42.000 TL

· Polis özel harekat maaşı: 40.000 - 45.000 TL

· Komiser polis maaşı: 48. 939 TL

POLİS OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

· En az lise mezunu olmak

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· KPSS puan barajını geçmek

· Fiziksel olarak yeterli olmak (minimum boy ve kilo kriterleri)

· 18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olmak

· Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

· Polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak

· Silah taşıma engeli olmaması

· Adli sicil kaydının temiz olması

· 162 cm’den uzun boylu olmak (erkekler için 167 cm)

· Daha önce alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi almamış olmak

POLİSLİK BAŞVURU SÜRECİ

Polis olmak isteyen adaylar için ilk adım, Polis Akademisi’nin resmi sitesi olan https://pa.edu.tr üzerinden başvuru yapmak.

Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra sırada POMEM sınavları var. Ama sınava girmeden önce, adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Sonrasında ise Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı gibi aşamalar başlıyor. Tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayanlar ise polis eğitimine başlamaya hak kazanıyor.