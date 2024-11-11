Haber Merkezi
Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük ses getiren şarkı yarışması Popstar ile birçok ismin yıldızı parlamıştı. Program sayesinde hafızlara kazınan isimler şimdiki halleri ile merak ediliyor.
Yarışmaya güçlü sesinin yanı sıra dobra tavırları ve ilgi çeken açıklamalarıyla damga vuran isimler arasında yer alan Mehtap Yılmaz, değişimiyle şaşkınlık yarattı.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Mehtap, yeni imajıyla görenlerin beğenisini kazanırken aynı zamanda Barbie bebeğe benzetildi.
POPSTAR MEHTAP DEĞİL BARBİE MEHTAP