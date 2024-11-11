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Popstar Mehtap değişimiyle ağızları açık bıraktı! "Türkiye’nin yeni Barbie’si…"

Popstar Mehtap değişimiyle ağızları açık bıraktı! "Türkiye’nin yeni Barbie’si…" Bir dönemin efsane şarkı yarışmaları arasında yer alan Popstar Türkiye ile ünlenen Mehtap Yılmaz son haliyle görenleri şaşırttı. Popstar Mehtap olarak hafızalara yer edinen Yılmaz değişimiyle Türk Barbie’si oldu. İşte, Popstar Mehtap’ın son hali…