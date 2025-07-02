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Popüler Dikey Süpürge Modeli Geri Çağrıldı: Acilen Kullanmayı Bırakın

Ev temizliğinde yaygın olarak kullanılan popüler bir dikey süpürge modeli, ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle üretici firma tarafından geri çağrıldı.

Kübra Kireççi Kübra Kireççi
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Popüler Dikey Süpürge Modeli Geri Çağrıldı: Acilen Kullanmayı Bırakın

Ev temizliği için tercih edilen ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Silvercrest Cordless dikey süpürge, ciddi bir güvenlik uyarısıyla gündemde.

Almanya merkezli Kompernass Handelsgesellschaft mbH şirketi, bu modelin yangın riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, cihazda tespit edilen üretim hatası nedeniyle yangın çıkma ihtimali taşıyor.

SAKIN KULLANMAYIN

Şirket, ürünün kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirterek, tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Söz konusu ürün, 21 Nisan 2025 tarihinden bu yana Lidl mağazalarında ve online satış platformlarında satışa sunulmuştu.

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