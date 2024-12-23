Popüler dizi ekranlara veda ediyor: İşte final tarihi

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Kanal D bir dizinin daha fişini çekti.
Süreç Film imzası taşıyan dizi, izleyicilerden yeterli ilgiyi göremedi ve kanal, projeye son verme kararı aldı.
Yaz boyunca izleyiciyle buluşan Yalan, yeni sezonla birlikte cumartesi akşamlarına alınmıştı, ancak dizi istediği başarıyı bir türlü elde edemedi.
Reytinglerde beklenen performansı gösteremeyen dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İşte final tarihi…
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Kanal D'nin uzun süredir ekranlarda olan ve büyük bir ilgiyle izlenen Yalan dizisi, 30. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Başarılı senarist Leyla Uslu Öter'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu dizi, 28 Aralık 2024 tarihinde son kez izleyicisiyle buluşacak.