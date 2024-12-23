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Popüler dizi ekranlara veda ediyor: İşte final tarihi

Popüler dizi ekranlara veda ediyor: İşte final tarihi Kanal D'nin geçtiğimiz yaz boyunca pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan, ardından yeni yayın dönemiyle birlikte cumartesi akşamına alınan ve büyük ilgi gören dizi, ekranlara veda ediyor. Final tarihi belli oldu.