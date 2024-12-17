Popüler tereyağı markasında zararlı madde tespit edildi: Marketlerden toplatılıyor

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Almanya'nın önemli süt ürünleri markalarından Würzburger Milchwerke GmbH, iki tereyağı ürününü geri çağırma kararı aldı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ürünlerde metal parçacık bulunma ihtimali tespit edildi.

Sağlık riski oluşturabileceği belirtilen bu durum nedeniyle tüketicilere çağrıda bulunularak, bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Firma, etkilenen tereyağı ürünlerinin derhal satış noktalarına iade edilmesini istedi.

Satış yerlerinde tüketicilere para iadesi yapılacağı belirtilirken, bu önlemin tamamen tüketici güvenliğini sağlama amacıyla alındığı ifade edildi.

2 MARKA MARKETLERDEN TOPLATILIYOR

Kaufland ve EDEKA aracılığıyla satışa sunulan Frankenland markalı, 250 gramlık hafif ekşitilmiş tereyağı ürünleri, olası kalite sorunları nedeniyle toplatılıyor. Geri çağırma, 18 Ocak 2025 ve 19 Ocak 2025 son kullanma tarihli ürünleri kapsıyor.

Aynı zamanda, Penny German markası adı altında satılan, DE BY 40426 EG tanımlama koduna sahip 250 gramlık tereyağı yumuşak ürünleri de geri çağrılıyor. Bu ürünlerin son kullanma tarihleri 18 Ocak 2025, 19 Ocak 2025 ve 20 Ocak 2025 olarak belirtiliyor.