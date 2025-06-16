Portakalların kırmızı filede satılmasının nedeni bakın neymiş

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Kış aylarının severek tüketilen ve faydalarıyla da hemen herkes tarafından tercih edilen portakallar market raflarında kırmızı fileler içinde satışa sunulur.

Çoğu kişi portakalların kırmızı filelerin içerisinde neden satıldığını merak ediyor olsa da bunun amacı hakkında herhangi bir fikir sahibi değillerdir.

Tam da bu noktada İspanyol gıda teknolojisi uzmanı ve yazar Migual A. Luruna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu kırmızı filelerin öylesine bir tercih olmadığını açıkladı.

Bakın portakalların kırmızı fileler içinde satılmasının nedeni neymiş…

MEĞER PAZARLAMA STRATEJİSİYMİŞ

Luruena'ya göre bu öylesine yapılan bir tercih değil; tüketicinin görsel algısıyla oynayan bilinçli bir tercihmiş.

İspanyol haber kaynağı El Confidencial’de yer alan habere göre bu uygulamanın amacı, meyvenin doğal rengini olduğundan daha canlı ve taze göstermekte yatıyormuş.

Görünüşe hitap eden bu yöntem, aslında beynimizin renk algısını manipüle eden bir optik illüzyon etkisine dayanan bir yöntemmiş.

Luruena, bu etkinin "Munker İllüzyonu" olduğunu, 1970'lerde Alman araştırmacı Franz Carl Munker tarafından tanımlandığını ve bu illüzyon ile bir nesnenin renginin çevresindeki renklerle birlikte nasıl farklı algılandığını gösteriyormuş.

Bu durum, özellikle gıda ambalajlamasında tüketiciyi cezbetmek için kullanılıyor. Kırmızı renk, turuncu ve sarı gibi sıcak tonları daha yoğun göstererek meyve ve sebzeleri daha taze, daha olgun ve iştah açıcı kıldığından portakallar bu kırmızı fileler içerisinde market raflarına çıkıyor.