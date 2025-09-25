Portekiz basını doğruladı! Mourinho’nun başı belada...

Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun yeni serüveni gergin başladı.

Portekizli çalıştırıcının son maç sonrası yaptığı çıkış, başını derde sokacak gibi görünüyor.

Portekiz Profesyonel Hakemler Birliği (APAF), Mourinho'yu sözleri nedeniyle disipline sevk etti. Haberin, ülkede çok sayıda gazete tarafından doğrulandığı aktarıldı.

Benfica ile ikinci resmi sınavına çıkan Mourinho’nun ekibi, ligde Rio Ave’yi ağırladı ve mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada VAR'dan iptal edilen gol sonrası hakemlere sert sözler yönelten tecrübeli teknik adam, orta hakemi "kişilikten yoksun" şeklinde eleştirdi.

Otamendi’nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen pozisyonla ilgili bu açıklamalar, tartışmayı alevlendirdi.

Mourinho'nun ifadeleri sonrası APAF, deneyimli hocayı Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na şikayet etti.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden A Bola da bu gelişmeyi doğrularken, Mourinho'ya nasıl bir yaptırım uygulanacağı şimdiden merak konusu oldu.