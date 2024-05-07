Poşet çayı çıkartırken sıkıştırıp sıkanlar, meğer sıkmak doğru bilinen bir yanlışmış… Gün içinde yapılan birçok uygulamada doğru bilinen yanlışlıklar önümüze çıkabiliyor. Her ne kadar basit görünse de doğru bilerek yaptığımız bu yanlışlar bazı durumlarda sağlıksız bir hal alabiliyor. Doğru bilinen yanlışlar arasında olan poşet çayı bardağa sıkmak, bakın neden yapılmaması gerekiyormuş…

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Gün içerisinde pratik olan uygulamalar saha sık kullanılır. Pratiklik konu olduğunda da poşet çaylar çay severlerin imdadına yetişir.

Hemen herkes tarafından sıklıkla kullanılan bu poşet çaylar kullanımı sırasında bardaktan çıkartırken sıkıştırıp sıkılır ve poşette tek bir damla çay kalmadan atılır.

Peki bu harekette bunca zamandır doğru bildiğimiz yanlışlar arasındaysa o zaman ne yapılmalı? İşte, poşet çayın sıkıştırıp sıkılması neye sebep oluyormuş…

Poşet çayı sıkmayın…

Çay yaprakları birçok meyve, sebze ve bitkide bulunan bir mikro besin olan polifenolleri içerir. İçerdiği yüksek miktarda tanik asit nedeniyle çayın fenolik içeriği de çok fazladır. Fenoldeki besinler anti-inflamatuar ve anti-kanserojen özelliklere sahip olsa da, bu yüksek tanen seviyeleriyle bağlantılı büyük bir dezavantaj acılıktır.

Çay poşeti kendi kendine demlendikten sonra poşetin kendisinde kalan sıvıda daha da fazla titre edilebilir asit bulunur Dolayısıyla bir kaşık ya da karıştırıcı yardımıyla poşetin emdiği bu sıvıyı sıktığınızda yanlışlıkla bu tartarik asidi serbest bırakarak, çok daha acı, ekşi ve asitli bir çay elde edersiniz.

Ek olarak sıkıştırma, çay tanelerinin de suya karışma olasılığını artırır. Sonuç olarak bu işlemi yapmak sevdiğiniz o çay tadından uzaklaşacak ve daha acı bir tat almanızı sağlayacaktır.