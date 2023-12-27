Potada dev derbi! Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Dev derbi öncesinde ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 5 mağlubiyet alırken konuk Fenerbahçe Alagöz Holding oynadığı 15 maçın tamamını kazandı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Basketbolseverler mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Maçın bilgileri
Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding arasında oynanacak maç 27 Aralık Çarşamba(bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak maç Sports TV ve TBF TV YouTube hesabından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Kerem Baki, Yücel Çilingir ve Fatma Öztürk hakem üçlüsü yönetecek.