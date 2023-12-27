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Potada dev derbi! Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Potada dev derbi! Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman ve hangi kanalda? ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında oynanacak olan Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev derbinin merak edilenleri...