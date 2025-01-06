Haber Merkezi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her geçen gün farklı şehirlerde yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Malatya’nın Darende ilçesinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uyarılarıyla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan kritik bir uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre 10,43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hakkında Prof. Dr. Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tedirgin etti.

“2028 DEK SÜREBİLİR…”

Yaşanan depremlerin ardından bir sosyal medya platformu olan X üzerinden paylaşımlar yapan Prof. Dr. Ercan yaşanan depremlerin 2028 yılına kadar sürebileceğini ifade etti.

Paylaşımıyla tedirginlik yaratan Ercan, "Malatya Darende de olan M4’lük deprem 6 Şubat 2023’ün ardçıları. Beklenen bir durum. Bu tür küçük depremler günden güne seyrekleşerek 2028’e dek sürebilir. Sağlam yerde sağlam yapı tek çare." ifadelerini kullandı.