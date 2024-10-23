Promitheas Patras - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında Promitheas Patras ile karşılaşacak.

Yunan ekibinin ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşmanın detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Normal sezonda D grubunda yer alan Galatasaray, bu grupta ERA Nymburk, Rasta Vechta ve Promitheas ile Son 16 bileti ve Play-In’e kalmak için mücadele ediyor.

Grupta bir galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, ilk maçında evinde Rasta Vechta'yı 103-91’lik skorla yenerken ikinci maçında ise ERA Nymburk’a 75-87 mağlup oldu.

Öte yandan rakip Promitheas ise grupta yoluna tıpkı Galatasaray gibi bir galibiyet ve bir yenilgiyle devam ediyor.

Basketbolseverler Promitheas Patras ile Galatasaray arasında oynanacak maçın bilgilerini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Promitheas Patras - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Promitheas Patras - Galatasaray maçı ne zaman?

Promitheas Patras - Galatasaray maçı 23 Ekim (Çarşamba) günü saat 19:30'da oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.