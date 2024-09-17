Prostat mıyım, nasıl anlaşılır? Erkeklerde prostat belirtileri Sık sık idrar çıkan her erkeğin aklına düşen "acaba prostat mıyım" sorusuna açıklık getiriyoruz. İşte prostat olup olmadığınızın belirtileri...

Yağmur Dinç

"Prostat mıyım" diye düşünen her erkek için yanıt "evet"!

Çünkü prostat, erkek üreme sisteminin bir parçasıdır.

Kadınlarda prostat olur mu sorusunun yanıtı ise "hayır" olarak yanıtlanır. Çünkü, "skene bezi" bu görevi üstlenir.

Yunanca, "koruyucu", "muhafız" anlamına gelen prostat, mesane ve üretra arasına yerleşmiş kestane şekli ve büyüklüğünde bir organdır.

Prostat, meniye sıvı katar ve idrar yoluna itilmesine yardımcı olur.

Bu durumda, idrarını tutamayan ve sık sık idrara çıkan erkeklerin aklına gelen ilk soru, "prostat hastası mıyım" sorusudur.

Peki, prostat hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Prostat hastalığı nasıl anlaşılır? Hemen öğrenin...

PROSTAT HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Prostat hastalıkları genellikle çeşitli belirtilerle kendini gösterir.

1- Sık idrara çıkma, özellikle gece uykusundan uyanarak idrara gitme, idrar akışında zayıflama veya kesilme, idrar yaparken ağrı veya yanma.

2- Pelvik bölgede, alt karın veya sırt bölgesinde rahatsızlık veya ağrı.

3- Ereksiyon sorunları veya boşalma sırasında ağrı.

4- İdrarda veya spermde kan bulunması.

5- Nedeni açıklanamayan kilo kaybı veya genel bir yorgunluk hali.

PROSTAT İÇİN HANGİ BÖLÜM/DOKTOR

Genellikle 50 yaşından sonra görülen prostat için gidilecek bölüm üroloji, muayene olunacak doktor ürolog olmalıdır.