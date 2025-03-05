PSG - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta!

Son 16 turunda, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda Brest’i 7-0 ve 3-0’lık skorlarla geçerek rakiplerine gözdağı veren PSG, grup aşamasını lider tamamlayan Liverpool ile çeyrek final bileti için mücadele edecek.

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği bu dev karşılaşma, yıldızlarla dolu kadroların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Peki, PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

PSG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Dev mücadele, 5 Mart Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Bu kritik karşılaşma Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele.

LİVERPOOL: Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota.