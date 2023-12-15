Psikopatı gözünden anlayacaksınız! Mikro ifade uzmanı anlattı… Belirli bir bakış, bir kişinin psikopat olup olmadığının göstergesi olabilir. Mikro ifade uzmanı, bir insanın gözlerine bakarak psikopat olduğunu anlayabileceğimiz konusunda açıklamalar yaptı…

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Annie Sarnblad kendisini, "duyguları görünür kılan bilinçaltı sızıntıları" olarak tanımladığı "mikro ifadeleri okuma" konusunda bir usta olarak tanıtıyor.

Aynı zamanda kendini “yalan dedektörü” olarak da tanımlayan Sarnblad, "Yüz Eylem Kodlama Sistemi (FACS)" yani tüm insan ifadelerini bir dizi temel yüz hareketine dönüştürme sertifikasına da sahip.

İnsanlar yüzünü buruşturduğunda, kaşlarını çattığında, dudak büktüğünde ya da sırıttığında ortaya çıkan 10 bin kas kombinasyonunu sayısal olarak kodlayabiliyor.

Lewis Howes'un The School of Greatness adlı podcastine katılan Sarnblad, bir psikopatın alametifarikası olan genel özelliklerini nasıl fark edebileceğinizi açıkladı ve mikro ifadeler konusundaki bilgilerini paylaştı.

Gözlerin akı…

Sarnblad podcastte şu sözlere yer verdi, "Bir şey bizi korkutuyorsa, örneğin yüksek bir ses varsa, aniden irkildiysek, üst göz kapaklarımızı yukarı doğru kaldırırız. İnsanlar sadece korktuklarında ya da şok olduklarında gözbebeklerini genişletme eğilimindedir. Delirdiğimiz zamanlar dışında asla üst göz kapaklarımızı geriye doğru çekip tutmayız. Psikopatlar ise gözlerinin akını olabildiğince çok göstermeyi severler..."

Sarnblad konuşmasını, "Ted Bundy'e (seri katil), Hitler'e, okul saldırganlarına bir bakın. İğrenç ve şiddet içeren suçlar işlemiş kişilerin internette bulabileceğiniz fotoğraflarının çoğunda göz kapaklarını yukarı kaldırdıklarını ve gözlerinin akını gösterdiklerini görürüz..." ifadeleri ile noktaladı.