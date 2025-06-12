Radar cezaları iptal mi edilecek? Eğer bayramda kesildiyse...

Haber Merkezi

Yollara yerleştirilen yapay zekalı radarlarla birlikte katlanarak artan radar cezaları, Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca vatandaşın gündemine geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar sistemine yönelik yeni bir komisyon çalışması yürütüleceğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kesilen cezaların iptal edileceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Radar cezası (hız ihlali cezası) genellikle 3 ila 10 gün içinde e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sistemine düşer. Tebligat süresi 10-30 gün arasında değişir, tebliğden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa indirim uygulanır.

Peki; radar cezaları iptal edilecek mi? Bayramda kesilen radar cezaları iptal mi? Yanıtı...

RADAR CEZALARI İPTAL Mİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Güler, radar cezalarının iptaliyle ilgili doğrudan bir karar olmadığını belirtti ancak uygulamaların gözden geçirileceğini ifade etti.

Güler, “Yeni kanun teklifimizle bunları artırıyoruz. Caydırıcı hale getiriyoruz. Ama son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil” diyerek şunları söyledi:

“Yani aşırı radar uygulamalarından şikayet var. Meskun mahalde çok sayıda radar denetiminin olmasından şikayet var. Yerleşim yerlerinde aniden hız düşürülmesi sıkıntı olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığımızda Ulaştırma Bakanlığımızın da katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Türkiye genelindeki bu radar uygulamalarındaki alanların meskum mahal yerleşim alan tercihi veya o anda ani bir anda yüksek hızdan düşük hıza düşme noktasında bir çalışma yapıyorlar bakacağız yani.