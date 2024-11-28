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Rakip Takımların Piyasa Değerleri: AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag

Rakip Takımların Piyasa Değerleri: AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag Bu akşam, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde zorlu rakiplerle karşılaşacak. Sahadaki mücadelenin yanı sıra kulüplerin piyasa değerleri de merak ediliyor. İşte bu geceki rakiplerin piyasa değerleri...