Rakip Takımların Piyasa Değerleri: AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta heyecanı başlıyor.
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu gece sahaya yüreğini koyacak.
Karşılarında ise AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv ve Slavia Prag gibi iddialı ekipler var.
Taraftarlar heyecanla maç saatini beklerken, rakip takımların piyasa değerleri de merak konusu oldu.
Rakip takımların kadro değerlerini sizin için derledik.
AZ ALKMAAR - GALATASARAY
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Karşılaşma bu akşam saat 20.45'te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Galatasaray piyasa değeri: 262.05 milyon euro
AZ Alkmaar piyasa değeri: 73.55 milyon euro
BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 20.45'te TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş piyasa değeri: 139.48 milyon euro
Maccabi Tel Aviv piyasa değeri: 23.18 milyon euro
SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE
Slavia Prag - Fenerbahçe avrupa maçı bu akşam saat 23.00'da TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe piyasa değeri: 226.23 milyon euro
Slavia Prag piyasa değeri: 100.15 milyon euro