Rakip Takımların Piyasa Değerleri: AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta heyecanı başlıyor.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu gece sahaya yüreğini koyacak.

Karşılarında ise AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv ve Slavia Prag gibi iddialı ekipler var.

Taraftarlar heyecanla maç saatini beklerken, rakip takımların piyasa değerleri de merak konusu oldu.

Rakip takımların kadro değerlerini sizin için derledik.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Karşılaşma bu akşam saat 20.45'te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Galatasaray piyasa değeri: 262.05 milyon euro

AZ Alkmaar piyasa değeri: 73.55 milyon euro

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 20.45'te TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş piyasa değeri: 139.48 milyon euro

Maccabi Tel Aviv piyasa değeri: 23.18 milyon euro

SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE

Slavia Prag - Fenerbahçe avrupa maçı bu akşam saat 23.00'da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe piyasa değeri: 226.23 milyon euro

Slavia Prag piyasa değeri: 100.15 milyon euro

ensonhaber icon
Kübra Kireççi
Editor