Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar arama motorlarında "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt arıyor.

2026 yılı Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini takvimine göre belli oldu.

Peki, 2026 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak edilen o tarih...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet'in takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

İlk oruç ne zaman?

2026 yılı Ramazan ayına ilk oruç 18 Şubat 2026 Çarşamba günü tutulacak.