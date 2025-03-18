Ramazan boyunca herkes onu sipariş etti! İşte en çok tüketilen yemek

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Ramazan ayının bereketi sofralara yansırken, iftar ve sahurda en çok tercih edilen yemekler de netleşti.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu’nun açıklamalarına göre, bu yıl sahur ve iftar sofralarının zirvesinde sürpriz bir yemek yer aldı.

Ramazan ayında pek çok kişi, yoğun tempodan dolayı pratik ve hızlı yemek seçeneklerine yöneliyor.

Online yemek sipariş platformlarının verilerine göre, iftarda en çok sipariş edilen yemek sıcak ve doyurucu seçeneklerden oluşurken, sahurda ise daha hafif ama enerji verici yemekler öne çıkıyor.

Peki, Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemek ne oldu?

SAHUR VE İFTARDA EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN YİYECEKLER

Ramazan ayında ülke genelinde en çok sipariş edilen yiyecek lahmacun oldu. İşte listenin devamı:

1- Lahmacun

2- Mercimek çorbası

3- Patates kızartması

4- Adana dürüm

5- Tavuk tantuni dürüm

6- Kuşbaşılı kaşarlı pide

7- Hamburger menü