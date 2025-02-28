Ramazanda en uzun süre oruç tutan iller belli oldu! O iller oruçlarını en son açacak

Haber Merkezi

Ramazan ayının ilk sahuruna saatler kala, illerin oruç süreleri dikkat çekti. Bu yıl Ramazan’ın ilk gününde, 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruç süresi olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 1 Mart Cumartesi günü Türkiye'deki oruç süresi geçen yıla nazaran en uzun ve en kısa oruç süresi arasında 3 dakikalık fark bulunurken, bu yıl fark 2 dakikaya inmiş durumda.

Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitleri şehirden şehire değişiklik gösterirken, oruç süresi bakımından Türkiye genelinde büyük bir farklılık yaşanmayacak. İşte şehir şehir Ramazan oruç süreleri…

OROCU EN GEÇ AÇACAK OLAN İLLER

Oruç sürelerinde geçen yıla nazaran fark yalnızca 2 dakika olurken ilk iftarın 18.02'te Iğdır'da, son iftarın 19.12'de Çanakkale'de yapılacağını belirtildi.

Ramazan ayının ilk günü orucunu en geç açacak illerde sıralandı. Yapılan sıralamaya göre, Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir 12 saat 56 dakika ile en uzun oruç süresine sahip iller oldu.