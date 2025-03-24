Ramazan’ın son teravihi ne zaman? İşte 2025 son teravih namazı tarihi

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Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldıkça, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan son teravih namazının ne zaman kılınacağı merak konusu oldu.

Teravih namazı, Ramazan boyunca her gece cemaatle kılınan bir ibadet olup, Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte son kez eda ediliyor.

2025 yılında son teravih namazının hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimini araştırıyor.

Peki, 2025 yılında son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar…

2025 SON TERAVİH NE ZAMAN?

28 Mart Cuma akşamı yatsı namazı ile birlikte kılınacak. 29 Mart Cumartesi günü ise bayram arifesi olması nedeniyle teravih namazı kılınmayacak.

Müslümanlar, 30 Mart Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı’nı sevinç ve huzur içinde karşılayarak üç gün sürecek bayram ibadetlerini yerine getirecekler.